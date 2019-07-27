Рим, , 09:56 — REGNUM

Боснийский нападающий футбольного клуба «Рома» Эдин Джеко может остаться в своей команде, сообщает 27 июля сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, новый главный тренер римской команды Паулу Фонсека доволен работой 33-летнего футболиста во время предсезонного сбора команды.

Кроме этого, «Роме» так и не удалось договориться о переходе в свой состав аргентинского форварда туринского клуба «Ювентус» Гонсало Игуаина, который не захотел уходить из команды.

Также ранее стало известно, что в приобретении Джеко заинтересован клуб «Милан», однако он предлагает за игрока только 12 млн евро, в то время как «Рома» требует 20 млн.

Отметим, Эдин Джеко играет за «Рому» с 2015 года и в минувшем сезоне провел за клуб 33 матча, в которых отметился 9 голами и 6 результативными передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.