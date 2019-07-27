Хьюстон, США, , 09:56 — REGNUM

Разыгрывающий защитник клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук восстановится к началу тренировочного лагеря предсезонной подготовки команды, сообщает 27 июля Clutch Points.

30-летний игрок три месяца назад перенес операцию восстановления связки левой руки, а также артроскопическую операцию на колене.

Отметим, в минувшем сезоне Расселл Уэстбрук сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата НБА за «Хьюстон», в среднем набирая в них по 22,9 очка, делая по 11,1 подбора и отдавая по 10,7 передачи за игру, проводя по 36,1 минуты в средне на паркете. В пяти играх плей-офф набирал по 31,6 очков, и отдавал по 10,6 передачи в среднем за 39, 26 минут игрового времени.