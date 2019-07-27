Детройт, США, , 09:26 — REGNUM

Хоккейный клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» заключил новый контракт со своим канадским форвардом Домиником Тарджоном, сообщает 27 июля пресс-служба клуба.

Доминик Тарджон (cc) TheAHL

Также сообщается, что контракт, заключенный руководством клуба с 23-летним хоккеистом, рассчитан на один сезон. Сумма, на которую заключено соглашение, на данный момент неизвестна.

Отметим, в минувшем сезоне Доминик Тарджон сыграл в основном составе «Детройт Ред Унгз» только в четырех матчах регулярного чемпионата, не отметившись в них никакими результативными действиями. В основном играл в сезоне 2018/19 за фрам-клуб «Детройта» в АХЛ «Гранд Рапид Гиффинс», в составе которого провел 72 матча и набрал в них 20 (6 шайб + 14 результативных передач) очков.