Барселона, Испания, , 09:15 — REGNUM

«Барселона» намерена предложить бессрочный контракт до конца карьеры лидеру команды Лионелю Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Граффити Лионель Месси (cc) Stefano Stabile

По информации издания, руководство каталонского клуба планирует предложить Месси бессрочный договор, который завершится вместе с окончанием его карьеры.

При этом действующий контракт 32-летнего форварда рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления на один сезон.

Напомним, Месси является воспитанником «Барселоны». Ранее он неоднократно заявлял, что готов играть в каталонском клубе до конца карьеры.

Читайте ранее в этом сюжете: «Барселона» намеревается продлить контракт с Месси до 2023 года