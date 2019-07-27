Владивосток, , 09:16 — REGNUM

Хоккейный хабаровский клуб «Амур» разгромил всухую хоккеистов владивостокской команды «Адмирал» в товарищеском матче.

Встреча проходила на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась разгромом хозяев со счетом 6:0.

Голами в матче отметились защитник Валерий Васильев (17-я минута, в большинстве), нападающий Антон Лазарев (31-я), оформивший в матче дубль и отметившийся ещё одной результативной передачей форвард Игорь Руденков (32-я в меньшинстве, 44-я с буллита) и нападающие Артём Железков (45-я) и Кирилл Капризов (46-я).

Отметим, новый регулярный сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начнется с 1 сентября нынешнего года.