Мадрид, , 09:07 — REGNUM

Мадридский «Реал» подписал контракт с полузащитником «Сарагосы» Альберто Соро. Об этом сообщается на сайте «Сарагосы».

Отмечается, что «королевский клуб» заключил с 20-летним футболистом контракт, рассчитанный на пять лет. По условиям соглашения, Соро проведёт предстоящий сезон в своей нынешней команде на правах аренды.

В сезоне 2018/19 Соро сыграл в 31 матче, в котором забил два гола мяча и отдал две результативные передачи.

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