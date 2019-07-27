Турин, Италия, , 09:05 — REGNUM

Футбольный туринский клуб «Ювентус» готов обменять своего аргентинского форварда Пауло Дибалу на бельгийского нападающего команды «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает 27 июля Sky Sports.

По данным источника, «Ювентус» в настоящее время готовит «МЮ» предложение по поводу трансфера Ромелу Лукаку и 25-летний Дибала может стать частью этой сделки.

Отметим, Пауло Дибала пришел в «Ювентус» в 2015 году из «Палермо» за 40 млн евро и в прошедшем сезоне сыграл за туринский клуб в 42 матчах, забив в них 10 голов и сделав 6 результативных передач. Его рыночная стоимость составляет около 85 млн евро, а текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.