Барселона, Испания, , 09:06 — REGNUM

Парагвайский полузащитник футбольного клуба «Эспаньол» из Барселоны Эрнан Перес покинул команду, сообщает 27 июля Marca.

Эрнан Перес (cc) Camw

По данным издания, стороны расторгли контракт 30-летнего футболиста по обоюдному согласию.

Также известно, что игрок продолжит свою карьеру в Катаре и перейдет в состав клуба «Аль-Ахли».

Отметим, в минувшем сезоне Эрнан Перес сыграл за клуб в 19 матчах и смог в них забить 1 гол. Также футболист сыграл в 35 матчах за национальную сборную, в которых отметился двумя мячами.