Лилль, Франция, , 08:35 — REGNUM

Португальский нападающий футбольного клуба «Лилль» Рафаэл Леау может в ближайшее перейти в команду «Милан», сообщает 27 июля Football Italia.

Рафаэл Леау Onzemondial.com

По данным источника, клубы уже практически согласовали условия трансфера 20-летнего футболиста, а сумма сделки составит 35 млн евро.

Также сообщается, что игрок прибудет в Милан в ближайшее время для прохождения медицинского осмотра.

Кроме этого, другим претендентом на Леау называли клуб «Наполи», однако последний в настоящее время нацелен на другого форварда «Лилля» Николя Пепе из Кот-д'Ивуара.

Отметим, Рафаэл Леау перешел в «Лилль» в 2018 году и провел в его составе 24 матча, в которых забил 8 голов и сделал три голевые передачи.