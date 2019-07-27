Оттава, , 08:10 — REGNUM

Четыре человека погибли, пятеро получили травмы при крушении гидросамолёта у берегов Канады. Об этом 27 июля сообщает телеканал CBC.

Крушение гидросамолёта Cessna 208 произошло на острове Адденброк, в 100 км от канадского города Порт-Харди. Пятеро пострадавших при авиакатастрофе были госпитализированы спасателями в больницу Порт-Харди.

По информации телеканала CBC, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, состояние остальных врачи назвали стабильно тяжёлым.

По предварительной информации, самолёт совершал чартерный рейс на остров Калверт, расположенный рядом с островом Адденброк. Причиной крушения, предположительно, могли стать плохие метеоусловия.

Ранее ИА REGNUMсообщало о жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Адыгее. В результате авиапроисшествия пострадал лётчик. Он был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

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