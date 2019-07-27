Севилья, Испания, , 08:09 — REGNUM

Футбольный клуб «Севилья» проявляет интерес к полузащитнику амстердамской команды ПСВ Стевену Бергвейну, сообщает 27 июля Voetbal International.

Также отмечается, что испанская команда ещё не сделала голландскому клубу официального предложения по поводу 21-летнего футболиста.

При этом, по данным СМИ, ПСВ попросит за трансфер хавбека сумму в 40−45 млн евро, а первое предложение «Севильи» за игрока будет в районе 25−30 млн евро.

Отметим, ранее «Севилья» совершила самый дорогой трансфер в своей истории, приобретя защитника команды «Бордо» Жюля Кунде за 25 млн евро.

Напомним, в минувшем сезоне Стевен Бергвейн сыграл за ПСВ в 41 матче и отметился в них 15 голами и 13 голевыми пасами.