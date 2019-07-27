Палермо, Италия, , 07:57 — REGNUM

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Франции Фионой Ферро в четвертьфинале турнира в Палермо (Италия). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 37 минут, завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

Самсонова шесть раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, ни одной ошибки на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Самсонова сыграет со швейцарской теннисисткой Хиль Белен Тайхман.

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