Гамбург, Германия, , 07:51 — REGNUM

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом в четвертьфинале турнира в Гамбурге (Германия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 47 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Рублёв два раза подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, две ошибки на подаче и два брейка.

В полуфинале турнира Рублёв сыграет с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой.

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