Мадрид, , 07:56 — REGNUM

Мадридский футбольный клуб «Реал» не будет продавать своего колумбийского нападающего Хамеса Родригеса, сообщает 27 июля El Chiringuito.

По данным источника, планы руководства клуба в отношении 28-летнего футболиста изменились после того как другой полузащитник команды — Марко Асенсио, получил во время предсезонного турне разрыв крестообразной связки и наружного мениска колена левой ноги.

При это ранее сообщалось о возможности перехода Хамеса в клубы «Наполи» или «Атлетико», так как новый главный тренер команды Зинедин Зидан не был заинтересован в услугах футболиста.

Отметим, два последних сезона Хамес Родригес играл за «Баварию» на правах аренды от «Реала». В минувшем сезоне сыграл за мюнхенский клуб в 28 матчах и отметился в них 7 голами и 6 результативными передачами.