Ист-Ратерфорд, США, , 07:28 — REGNUM

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» нанес разгромное поражение другой мадридской команде — «Реал», в матче турнира Международного кубка чемпионов.

Игра проходила на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и закончилась разгромом «Реала» со счетом 7:3.

Главным героем матча стал форвард «Атлетико» Диего Коста, оформивший во встрече покер, отличившись на 1-й, 28-я, 45-я (с пенальти) и 51-й минуте. Ещё по мячу забили португальский форвард «Атлетико» Жоау Фелиш (8-я), аргентинский хавбек команды Анхель Корреа (19-я) и нападающий Витоло (71-я).

У их оппонентов голами отметились защитник Начо (59-я), французский форвард «Реала» Карим Бензема (85-я с пенальти) и мексиканский нападающий Хавьера Эрнандес (89-я).

Также можно отметить, что на 65-й минуте игры с поля были за конфликт удалены нападающий «Атлетико» Диего Коста и защитник «Реала» Дани Карвахаль, в результате чего команды доигрывали матч в неполных составах.

Отметим, это второй матч для «Атлетико» на товарищеском турнире Международного кубка чемпионов и в первом команда обыграла мексиканский клуб «Гвадалахара». Для «Реала» это третья игра и до этого клуб уступил мюнхенской «Баварии» и обыграл лондонский «Арсенал».