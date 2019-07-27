Мадрид, , 07:19 — REGNUM

Британский нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Гарет Бэйл в ближайшем времени сменит испанский чемпионат на китайский, утверждает 27 июля Marca.

По данным источника, 30-летний футболист близок к подписанию трёхлетнего контракта с клубом «Цзянсу Сунин». При этом отмечается, что принципиальные вопросы заключения такой сделки уже решены и сторонам остается только урегулировать незначительные детали.

Отметим, Гарет Бэйл играет за «Реал» с 2013 года и в прошедшем сезоне выступил за клуб в 42 матчах, отметившись в них 14 голами и 7 результативными передачами.

Напомним, китайский клуб «Цзянсу Сунин» находится на шестом месте в турнирной таблице китайской Суперлиги, набрав 26 очков в 19 играх.