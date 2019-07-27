Нью-Йорк, США, , 07:08 — REGNUM

Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич заключил со своей командой новый контракт, сообщает 27 июля официальный сайт лиги.

Также сообщается, что руководство клуба и 24-летний хоккеист заключили соглашение сроком на два года на общую сумму 6,5 млн долларов.

Кроме этого, заключив данное соглашение, российский хоккеист, перешедший в статус свободного агента 1 июля текущего года, избежал арбитражных слушаний, намеченных на 29 июля.

Отметим, в минувшем сезоне Павел Бучневич сыграл за «Нью-Йорк Рейнджерс» в 64 матчах регулярного чемпионата и смог набрать в них 59 (21 шайба + 38 результативных передач) очков. Этот показатель стал рекордным в карьере хоккеиста.