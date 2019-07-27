Москва, , 07:07 — REGNUM

Московский футбольный клуб «Динамо» переиграл футболистов екатеринбургского «Урала» в матче третьего тура чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Игра состоялась на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Голы в составе победителей на свой счет записали, открывший на 16-й минуте счет в игре хавбек Артур Юсупов и его коллега по «Динамо» форвард Кирилл Панченко, удвоивший счет на 31-й минуте матча.

Отметим, это первая победа московского «Динамо» в нынешнем сезоне и по ее итогам клуб с 4 очками поднялся на седьмую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Крал», являвшийся лидером чемпионата до этой игры, сместился на вторую строчку с 6 очками.

В следующем туре динамовцам предстоит 3 августа сыграть с другим московским клубом — «Спартаком», а «Урал» в этот же день примет у себя команду «Ростов».