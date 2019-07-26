Москва, , 17:38 — REGNUM

Официальное приглашение со стороны Международного олимпийского комитета на Игры XXXII Олимпиады в Токио получено Олимпийским комитетом России, сообщили 26 июля в пресс-службе ОКР.

Уточняется, что официальное приглашение подписано главой МОК Томасом Бахом. Игры состоятся 24 июля — 9 августа 2020 г.

ОКР подчёркивает, что у России на этот раз есть возможность сформировать полноценную Олимпийскую команду, которая выступит в Токио под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий — в отличие от Игр в Пхёнчхане (Южная Корея).

Не станут исключением и легкоатлеты, имеющие официальный допуск к участию в международных соревнованиях от Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Число российских легкоатлетов с таким допуском на данный момент превышает 120 человек.

Напомним, после публикации пресловутого доклада Макларена о массовом употреблении допинга российскими спортсменами МОК отстранил Россию от участия в Зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 г. Российские спортсмены участвовали в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным флагом.

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