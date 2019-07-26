Нижний Новгород, , 17:07 — REGNUM

В Нижнем Новгороде четвёртый раз подряд состоится самый массовый в России заплыв на открытой воде — X-WATERS Volga 2019. По данным организаторов соревнований, заплывы этого года станут этапом чемпионата мира по плаванию на открытой воде среди любителей.

Ожидается, что в заплывах примут участие более 1,7 тыс. человек из 150 городов и 14 стран мира. Регистрация спортсменов начинается 27 июля у катера «Герой», первый заплыв — 28 июля в 12:00, до начала которого также будет работать стартовый городок.

Пловцы смогут преодолеть три дистанции — 1 км, 3 км и 5 км.

«Прямо в месте заплыва в Волгу вливается ещё одна крупная река ‑ Ока, получается большая вода с переменным течением, температурой и уникальным характером ‑ настоящий челлендж. Река каждый год и каждый день ‑ разная, участники каждого года плыли в абсолютно разных Волгах. Какой она будет в 2019 ‑ предсказать невозможно», — отмечают организаторы.

Накануне был проведён тестовый заплыв. По словам спортсменов, пока течение несильное, ветра нет. Температура воды достаточно комфортная — около 20 °C в Волге и около 22 °C — в Оке. Однако погода может измениться, ожидается похолодание. Во время подготовки к заплывам и непосредственно в день соревнований на площадке X-WATERS Volga 2019 будут проходить мероприятия как для детей, так и для взрослых.

ИА REGNUM напоминает, в феврале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время дней Ульяновской области предложила сенаторам поучаствовать в массовом заплыве через Волгу. Она отметила, что власти региона имеют огромный опыт организации подобных соревнований.

«Давайте все попробуем переплыть Волгу. А что, слабо вам?» — сказала Матвиенко.