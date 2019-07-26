Кванджу, Южная Корея, , 16:06 — REGNUM

Российский пловец Евгений Рылов стал чемпионом мира на дистанции 200 метров на спине в южнокорейском Кванджу.

Рылов одержал победу, проплыв дистанцию за 1.53,40. Второе место занял американец Райан Мёрфи, отставший на 0,72 секунды. Замкнул тройку британец Люк Гринбанк с отставанием 2,45 секунды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 200 метров брассом.

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