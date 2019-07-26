Кванджу, Южная Корея, , 15:52 — REGNUM

Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Ефимова победила на дистанции 200 м брассом, показав результат 2.20,17.

Серебряным призёром стала Татьяна Шёнмакер из ЮАР, отставшая на 2,35 секунды. Замкнула тройку представительница Канады Сидни Пикрем, отставшая на 2,73 секунды.

Отметим, что Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира.

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