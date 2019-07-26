Прага, , 14:25 — REGNUM

Спортсмены из Казахстана Александр Недовесов и Андрей Голубев вышли в полуфинал теннисного турнира в Чехии в парном разряде, сообщили 26 июля в национальном Олимпийском комитете республики.

В четвертьфинальном матче казахстанские теннисисты оказались сильнее Йелле Селса из Нидерландов и Скотта Пуодзиунаса из Австралии. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6.

В полуфинальном матче Недовесов и Голубев встретятся с Андре Бегеманном из Германии и Флорином Мерджой из Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над Алексом Болтом из Австралии на турнире Hall of Fame Open в США. Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 7:6.

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