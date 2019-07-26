Цюрих, Швейцария, , 14:09 — REGNUM

Клубный чемпионат мира по футболу 2019 года пройдёт с 11 по 21 декабря в Катаре. Об этом 26 июля сообщается на сайте ФИФА.

В турнире сыграют семь команд. Среди них «Ливерпуль» как победитель Лиги чемпионов, а также мексиканский «Монтеррей», катарский «Аль Садд», тунисский «Эсперанс» и клуб из Новой Каледонии «Йеген Спорт».

Кроме того, два участника турнира определятся по итогам Кубка Либертадорес и азиатской Лиги чемпионов.

Напомним, три предыдущих розыгрыша — с 2016 по 2018 год — выиграл мадридский «Реал».

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