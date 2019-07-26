Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM

Матч между футбольными клубами «Ростов» и «Арсенал» (Тула) будет непростым, но интересным. Такое мнение высказал полузащитник жёлто-синих Хорен Байрамян.

«Сначала нас ждёт игра против «Арсенала». Очень хорошая команда, вышли в Лигу Европы. Несмотря на то, что несколько лидеров покинули клуб, «Арсенал» все равно смотрится очень хорошо. В первых турах они продолжили играть в атакующий футбол, создают много моментов. Перед игрой с «Ростовом» их ждет матч Лиги Европы, но когда команда входит в ритм, это не мешает. Против «Арсенала» будет непростая, но интересная игра. Мы тоже стараемся играть в привлекательный футбол», — отметил хавбек.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стал известен состав судейской бригады, которая рассудит предстоящую встречу, которая для подопечных Валерия Карпина станет выездной. Главным судьёй матча назначен Алексей Матюнин (Москва).

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