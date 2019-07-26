Бостон, США, , 12:58 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» подписал контракт с центровым Тако Фоллом. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Главной особенностью Фолла является его рост — 231 см. Фолл является одним из самых высоких баскетболистов в истории НБА.

Отметим, что Фолл не был выбран на драфте-2019, но играл в составе «Бостона» в Летней лиге НБА. В пяти матчах Фолл набирал в среднем 7,2 очка и делал 4,0 подбора и 1,4 блок-шота.

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