Милан, Италия, , 11:59 — REGNUM

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в переходе полузащитника миланского «Интера» Раджи Найнгголана. Об этом сообщает FC Inter News.

По информации издания, «Зенит» готов платить 31-летнему хавбеку зарплату в размере €4,5 млн в год. При этом «Интер» готов отпустить футболиста.

Отмечается, что Найнгголана, тем не менее, предпочитает вернуться в «Кальяри», за который он выступал в период с 2010 по 2014 год.

Напомним, с 2014 по 2018 год Найнгголан играл за «Рому», после чего перешёл в «Интер» за €29 млн.

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