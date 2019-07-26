Пекин, , 11:35 — REGNUM

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба Брэндоном Ипом. Об этом 26 июля сообщается на сайте китайского клуба.

Отмечается, что новое соглашение клуба с канадским нападающим, получившим китайское гражданство, рассчитано на два сезона.

В сезоне 2018/19 Ип сыграл в 62 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 21 шайбу и сделал 15 результативных передач.

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