Копенгаген, , 13:39 — REGNUM

Датская сборная по футболу вылетела из десятки лучших команд мира. Об этом свидетельствует опубликованный ФИФА обновленный рейтинг национальных сборных. Согласно новым данным, Дания опустилась с 10-го места на 13-ое.

Одной из наиболее прогрессирующих команд оказалась сборная Алжира, сумевшая подняться в рейтинге на 28 позиций и занять 40 место в списке благодаря победе в африканском первенстве. Впечатляющий результат показала также Мексика, перепрыгнувшая с 18-го места на 12-е. Наконец, Аргентина в новом рейтинге поднялась на одну позицию и выбила Данию с 10 места — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Бельгия традиционно занимает 1 место в списке, за ней следуют Франция и Бразилия. Англия и Уругвай замыкают пятерку лучших сборных. Из скандинавских государств Швеция занимает 18 позицию, Исландия — 36, а Норвегия — лишь 50-ю.