Омск, , 11:14 — REGNUM

Новая ледовая арена хоккейного клуба «Авангард» в Омске будет построена к сентябрю 2022 года. Об этом заявил председатель совета директоров клуба Александр Крылов, сообщает «Спорт-экспресс».

Спортивный комплекс «Арена Омск» Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По словам Крылова, ясность с ареной есть давно.

«Это будет новый стадион. Поставлена задача построить его к сентябрю 2022 года», — сказал Крылов.

Напомним, начиная с сезона 2018/19, «Авангард» играет на арене в подмосковной «Балашихе». Причиной стало неудовлетворительное состояние арены в Омске.

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