Роттердам, Нидерланды, , 10:24 — REGNUM

Полузащитник Лерой Фер вернулся в голландский «Фейеноорд». Об этом сообщается на сайте клуба.

Лерой Фер

Отмечается, что «Фейеноорд» подписал соглашение с 29-летним футболистом, рассчитанное на один год.

Фер покинул валлийский клуб «Суонси Сити», цвета которого защищал с 2016 по 2019 год. В сезоне 2018/19 он сыграл в 27 матчах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Напомним, Фер был выпускником академии «Фейенорда». За основную команду роттердамского клуба он вступал с 2007 по 2011 год.

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