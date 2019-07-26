Мадрид, , 08:54 — REGNUM

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что вопрос об уходе полузащитника Хамеса Родригеса является проблемой руководства клуба. Об этом сообщает El Transistor.

По словам Зидана, его не беспокоит возможный уход полузащитника Родригеса из клуба

«Вопросом Хамеса Родригеса занимается руководство. Это вопрос клуба, а не моя забота», — сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Наполи», однако руководство «Реала» отказалось отдавать его аренду, поскольку хочет продать за €50 млн.

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