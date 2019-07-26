Неаполь, Италия, 26 июля 2019, 08:46 — REGNUM
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подтвердил информацию об интересе клуба к нападающему «Лилля» Николя Пепе. Об этом сообщает Sky Sports.
«Конечно, нас интересует Пепе. Скрывать нет смысла, переговоры идут», — сказал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что «Лилль» отказался продавать Николя Пепе в «Манчестер Юнайтед».
Читайте также: «Лилль» отказался продавать нападающего Пепе в «Манчестер Юнайтед»
Читайте ранее в этом сюжете: «Наполи» намерен приобрести ещё двух больших игроков до конца лета