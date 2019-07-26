Лондон, , 08:20 — REGNUM

Лондонский «Челси» продлит контракт с полузащитником Виллианом. Об этом сообщает London Evening Standard.

Отмечается, что новое соглашение клуба с футболистом будет рассчитано на два сезона. Его действующий контракт истекает летом 2020 года.

Напомним, Виллиан играет в «Челси» с 2013 года. В сезоне 2018/19 он сыграл 56 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач.

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