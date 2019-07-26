Мадрид, , 08:06 — REGNUM

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди получил травму, из-за которой может пропустить четыре недели. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что у Менди диагностирована мышечная травма передней части бедра правой ноги.

Напомним, в июне Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» за €48 млн. В составе «Лиона» он сыграл 79 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Реала» Марко Асенсио может пропустить весь сезон из-за разрыва крестообразных связок.

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