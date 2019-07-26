Ливерпуль, Великобритания, , 07:56 — REGNUM

Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что строительство новой арены запланировано на севере Ливерпуля. Работы будут вестись с 2020 по 2023 год.

https://twitter.com/Everton/status/1154451251981144064

Предполагается, что стадион будет вмещать 52 тысяч зрителей. Впоследствии вместимость может быть увеличена до 62 тысяч мест.

Стадион «Гудисон Парк», на котором в настоящее время выступает «Эвертон», будет снесен. На его месте будут построены жилые дома.