Сеул, , 07:48 — REGNUM

Южнокорейская страховая компания Hanwha Life Insurance провела крупнейший в мире детский турнире по бадук (го). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, турнир прошел в небоскребе 63 Building (Юксам-билдинг), расположенного на острове Ёидо города Сеула.

Известно, что в турнире приняли участие 272 ребенка из девяти стран, таких как Южная Корея, Китай, Тайвань, Япония, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Россия и Украина.

По словам представителей компании, борьба за первое место развернулась между представителями Южной Кореи и Японии.

Известно, что победу одержал одиннадцатилетний ребенок из Южной Кореи, в качестве приза ему была выдана сумма в размере 10 млн вон (~$8 450).

Компания Hanwha Life Insurance ежегодно проводит детские турниры по бадук (го) с 2001 года. За 18 лет в турнире приняли участие 190 тыс. детей.

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад.