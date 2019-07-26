Алжир, 26 июля 2019, 07:35 — REGNUM
Московский ЦСКА может купить нападающего сборной Алжира и клуба «Параду» Закария Найджи. Об этом сообщает Algerie.Football.
По информации издания, Найджи близок к переходу в ЦСКА. Московский клуб предложил €2 млн за 24-летнего нападающего.
В прошедшем сезоне Найджи сыграл 33 матча, в которых забил 21 гол и отдал семь результативных передач, став лучшим бомбардиром чемпионата Алжира. В составе сборной Алжира он сыграл один матч.
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