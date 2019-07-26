Дортмунд, Германия, , 07:17 — REGNUM

Полузащитник «Барселоны» Малком может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Goal.

По информации издания, «Боруссия» заинтересована в приобретении Малкома. Клуб уже начал переговоры о трансфере 22-летнего бразильского игрока.

Напомним, летом 2018 года Малком перешёл в «Барселону» из «Бордо» за €42 млн.

В сезоне 2018/19 он сыграл в 24 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Читайте также: Де Росси стал игроком аргентинского клуба «Бока Хуниорс»