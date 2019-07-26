Буэнос-Айрес, , 07:05 — REGNUM

Бывший полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси стал игроком аргентинского клуба «Бока Хуниорс». Об этом 26 июля сообщается на сайте клуба.

Условия соглашения игрока с клубом не уточняются. Ранее сообщалось, что Де Росси подпишет контракт с аргентинским клубом на сумму €500 тыс.

Напомним, на протяжении всей карьеры Де Росси играл за «Рому» — с 2002 по 2019 год. По окончании сезона 2018/19 он покинул римский клуб. Всего за «Рому» он сыграл в 459 матчах и забил 43 гола.

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