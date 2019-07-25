Вашингтон, , 23:51 — REGNUM

Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас отказался от гонорара за поединок с российским боксером Максимом Дадашевым, после которого тот скончался. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает портал boxingscene.com со ссылкой на представителя Матиаса.

«Мне не нужен этот чек». Такими были первые слова Матиаса», — рассказал его представитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок между Матиасом и Дадашевым состоялся в США 19 июля. Пуэрториканец одержал победу техническим нокаутом — бой в 11-м раунде остановила команда Дадашева.

Сразу после поединка состояние Дадашева резко ухудшилось — боксер потерял сознание и был доставлен в больницу. Там у него диагностировали отек мозга и сделали трепанацию черепа для удаления гематомы. Через несколько дней он умер не приходя в сознание. У Дадашева осталась жена и маленький сын.