Лондон, , 15:53 — REGNUM

Нападающий сборной Ганы Джордан Айю стал игроком английского клуба «Кристал Пэлас». Об этом 25 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал с 27-летним футболистом контракт, рассчитанный на три года.

Ранее права на нападающего принадлежали «Суонси Сити». В сезоне 2018/19 Айю выступал за «Кристал Пэлас» на правах аренды.

Напомним, Айю является воспитанником «Марселя», за который играл с 2009 по 2014 год. Также он выступал за такие клуб, как «Лорьян», «Астон Вилла» и «Суонси Сити».

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