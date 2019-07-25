Кванджу, Южная Корея, 25 июля 2019, 15:28 — REGNUM
Российский пловец Владислав Гринёв выиграл бронзу чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
На дистанции 100 м вольным стилем победителем стал американец Кейлеб Дрессел с результатом 46,96 секунды.
Второе место занял австралиец Кайл Челмерс, отставший на 0,12 секунды. Замкнул тройку Гринёв, отставание которого составило 0,86 секунды.
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