Кванджу, Южная Корея, , 15:28 — REGNUM

Российский пловец Владислав Гринёв выиграл бронзу чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

На дистанции 100 м вольным стилем победителем стал американец Кейлеб Дрессел с результатом 46,96 секунды.

Второе место занял австралиец Кайл Челмерс, отставший на 0,12 секунды. Замкнул тройку Гринёв, отставание которого составило 0,86 секунды.

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