Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM

Стал известен состав судейской бригады, которая будет работать на матче между тульским «Арсеналом» и «Ростовом». Об этом информирует пресс-службе жёлто-синих.

Главным судьёй футбольной баталии назначен Алексей Матюнин (Москва). Ассистентами арбитра станут Николай Еремин (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервным судьёй назначен Алексей Амелин (Тула), инспектором — Вячеслав Харламов (Москва).

Добавим, что игра состоится 28 июля в Туле на центральном стадионе «Арсенал».

Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) признал две ошибки арбитра Кирилла Левникова, работавшего на матче «Ростов» — «Спартак» (Москва).

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