Вашингтон, 25 июля 2019, 15:10 — REGNUM
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сможет выступить на турнире в Вашингтоне из-за проблем с американской визой. Об этом 25 июля она сообщила на своей странице в Instagram.
«Ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне», — написала Кузнецова.
Напомним, Кузнецова является действующей победительницей турнира. В 2018 году она обыграла в финале хорватскую теннисистку Донну Векич.
В этом году соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа. В настоящее время Кузнецова занимает 108-е место в рейтинге WTA.
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