Вашингтон, , 15:10 — REGNUM

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сможет выступить на турнире в Вашингтоне из-за проблем с американской визой. Об этом 25 июля она сообщила на своей странице в Instagram.

«Ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне», — написала Кузнецова.

Напомним, Кузнецова является действующей победительницей турнира. В 2018 году она обыграла в финале хорватскую теннисистку Донну Векич.

В этом году соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа. В настоящее время Кузнецова занимает 108-е место в рейтинге WTA.

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