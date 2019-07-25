Лейпциг, Германия, , 14:38 — REGNUM

Нападающий «Эвертона» Адемола Лукман перешёл в «РБ Лейпциг». Об этом 25 июля сообщается на сайте немецкого клуба.

Отмечается, что соглашение с 21-летним футболистом подписано на пять лет — до окончания сезона 2023/24 года. В составе немецкого клуба Лукман будет играть под 17-м номером.

В январе 2017 года он перешёл в «Эвертон» из «Чарльтона» за €8,8 млн. Он уже выступал за «РБ Лейпциг» на правах аренды во второй половине сезона 2017/18.

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