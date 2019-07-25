Турин, Италия, , 14:34 — REGNUM

Туринский «Ювентус» представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/19. Об этом 25 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

Новая гостевая форма выполнена в белом цвете с красными вставками.

https://twitter.com/juventusfc/status/1154315351594635264

Напомним, ранее «Ювентус» представил домашнюю форму, которая получила необычный дизайн: одна половина выполнена в белом цвете, другая — в чёрном. Их разделяет вертикальная розовая полоса.

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