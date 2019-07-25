Париж, , 14:25 — REGNUM

Французский клуб ПСЖ представил гостевую форму на сезон 2019/20. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Новый комплект гостевой формы сделан в необычных для команды красных цветах. В презентации принял участие нападающий команды Килиан Мбаппе.

https://twitter.com/PSG_inside/status/1154285154145206272

Напомним, 1 июля Мбаппе вместе с Неймаром представил домашнюю форму ПСЖ на сезон 2019/20.

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