Париж, 25 июля 2019, 14:25 — REGNUM
Французский клуб ПСЖ представил гостевую форму на сезон 2019/20. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
Новый комплект гостевой формы сделан в необычных для команды красных цветах. В презентации принял участие нападающий команды Килиан Мбаппе.
https://twitter.com/PSG_inside/status/1154285154145206272
Напомним, 1 июля Мбаппе вместе с Неймаром представил домашнюю форму ПСЖ на сезон 2019/20.
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