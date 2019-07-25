Бразилиа, , 14:16 — REGNUM

Спортсмен Мичель Перейра, специализирующийся на боях смешанного стиля (MMA) выложил в сеть видео, в котором показано как он повторяет трюк из фильма «Матрица». Соответствующую публикацию он разместил 25 июля в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/B0UEXSVH7aL/

Зрители могут видеть, как Перейра во время тренировки отталкивается от стены и крутит бланш (сальто без группировки). Стоит отметить, что боец повторил этот трюк дважды.

https://twitter.com/MikeLovesTacosX/status/1099749839775154176

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Напомним, в феврале 2019 года было опубликовано видео боя, в котором Мичель Перейра несколько раз совершил акробатические трюки. В частности, в какой-то момент бразилец сделал сальто с целью приземлиться на его противника, находящегося на земле. Многие поклонники MMA тогда назвали Перейра «бесбашенным».

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