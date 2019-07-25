Москва, , 13:30 — REGNUM

Сборная России по футболу опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА. Об этом 25 июля сообщается на сайте организации.

В активе сборной России 1436 очков. Ранее команда находилась на 43-й строчке.

На первой позиции располагается по-прежнему сборная Бельгии. На втором месте идёт команда Бразилии. Замыкает тройку сборная Франция.

Топ-10 рейтинга ФИФА на 25 июля:

Бельгия (1746 очков) Бразилия (1726) Франция (1718) Англия (1652) Уругвай (1637) Португалия (1631) Хорватия (1625) Колумбия (1622) Испания (1617) Аргентина (1610).

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