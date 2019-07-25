Москва, 25 июля 2019, 13:30 — REGNUM

Сборная России по футболу опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА. Об этом 25 июля сообщается на сайте организации.

В активе сборной России 1436 очков. Ранее команда находилась на 43-й строчке.

На первой позиции располагается по-прежнему сборная Бельгии. На втором месте идёт команда Бразилии. Замыкает тройку сборная Франция.

Топ-10 рейтинга ФИФА на 25 июля:

  1. Бельгия (1746 очков)
  2. Бразилия (1726)
  3. Франция (1718)
  4. Англия (1652)
  5. Уругвай (1637)
  6. Португалия (1631)
  7. Хорватия (1625)
  8. Колумбия (1622)
  9. Испания (1617)
  10. Аргентина (1610).

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