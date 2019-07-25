Москва, 25 июля 2019, 13:30 — REGNUM
Сборная России по футболу опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА. Об этом 25 июля сообщается на сайте организации.
В активе сборной России 1436 очков. Ранее команда находилась на 43-й строчке.
На первой позиции располагается по-прежнему сборная Бельгии. На втором месте идёт команда Бразилии. Замыкает тройку сборная Франция.
Топ-10 рейтинга ФИФА на 25 июля:
- Бельгия (1746 очков)
- Бразилия (1726)
- Франция (1718)
- Англия (1652)
- Уругвай (1637)
- Португалия (1631)
- Хорватия (1625)
- Колумбия (1622)
- Испания (1617)
- Аргентина (1610).
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